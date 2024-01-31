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В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»

31.01.2024 10:10|ПсковКомментариев: 0

Громкие хлопки, которые разбудили жителей Петербурга и Ленинградской области ночью 31 января, были работой ПВО, БПЛА был поражен зенитно-ракетным комплексом С-400.

В 4:20 дрон был поражен над Колпино, но не до конца. В 4:50 он упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, где от него загорелись цистерны.

Пожар потушили расчетами МЧС, пишет «Фонтанка».

Напомним, дежурными средствами ПВО ночью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области.

Теги: #беспилотники
Источник: Псковская Лента Новостей
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