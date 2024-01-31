Происшествия

88-летняя псковичка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

В Пскове зарегистрирован очередной факт телефонного мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 88-летней жительнице областного центра 29 января позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее внучка якобы спровоцировала ДТП и может быть привлечена к уголовной ответственности. И для решения проблемы срочно нужна финансовая поддержка. В итоге пенсионерка, не задумываясь, передала 200 тысяч рублей прибывшему к ней по месту жительства курьеру.

А вскоре выяснилось, что псковичку попросту ввели в заблуждение. Родственники потерпевшей обратились за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.