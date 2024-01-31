Происшествия

Пскович ударом кулака сломал челюсть брату

37-летний мужчина в Пскове предстанет перед судом за причинение здоровью брата вреда средней тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина поссорился на улице с братом и ударил его кулаком в лицо. Потерпевший получил перелом челюсти с подвывихом зубов.

Псковичу инкриминируют часть 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.