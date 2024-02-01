Происшествия

В Псковском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре

В Псковском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Речки-2 Псковской области тела мужчины со следами воздействия высоких температур поступило в правоохранительные органы 2 февраля.

Пострадавшим является одинокий 65-летний хозяин дома. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. В ходе проверки установлено, что сгоревший дом отключен от электричества в 2019 году из-за задолженности по оплате. Однако хозяин дома, пренебрегая требованиями безопасности, самовольно восстановил электроснабжение дома путем самостоятельного подключения к ближайшей линии электропередач, что и привело к трагедии.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.