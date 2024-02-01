Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Псковском районе

Мужчина 1958 года рождения погиб при пожаре в деревне Речки-2 Псковского района 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила в 22:46. В деревне сгорел жилой дом. При тушении пожара был обнаружен труп мужчины. Предполагается, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Ночью 2 февраля в 1:55 в опочецкой деревне Белоусы выгорел жилой дом, сгорела кровля. Огонь также повредил хозяйственную постройку.

Пострадал мужчина 1961 года рождения, для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.