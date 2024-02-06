Происшествия

Мужчина закупился в табачном магазине в Гдове за чужой счет

Уголовное дело возбудили в Гдове по факту хищения денег с банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Установлено, что 10 января в период времени с 8.00 до 9.51 местный житель воспользовался банковской картой потерпевшего в магазине табака и курительных принадлежностей, расположенном в доме №8А на улице Карла Маркса в Гдове.

Ущерб составил 1 019 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, идет расследование.