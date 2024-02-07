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Пойманная в Великих Луках курьер мошенников при полиции позвонила своему «работодателю». ВИДЕО

21-летняя жительница города Благовещенска, которая работала курьером у мошенников и обманывала пожилых пенсионеров в Великих Луках, при полиции позвонила своему «работодателю». Видео разговора Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Также полиция предоставила рассказ пенсионерки, которая стала жертвой мошенников.

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Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Установлено, что девушка-курьер успела посетить 3 адреса проживания великолукских пенсионеров, где забрала от 45 до 120 тысяч рублей.

По версии следствия, в октябре 2022 года подозреваемая начала поиск работы через популярный мессенджер и нашла объявление: работодатель обещал свободный график и проценты за каждый выход на заказ. Неизвестный собеседник сообщил девушке, что создаст несколько чатов с кураторами и «технической поддержкой» - эти люди будут направлять ей адреса и суммы, которые необходимо будет забирать у пожилых людей, а также номера банковских карт и счетов, куда деньги нужно будет отправить. Представляться девушке следовало сотрудником правоохранительных структур и для убедительности называть реальные адреса ведомств.

Уже в конце октября 2022 года неизвестные собеседники в чате мессенджера предложили девушке съездить на заработки в город Великие Луки. Фигурант уголовного дела встречалась с великолукскими пенсионерами исключительно в медицинской маске и забирала у них целлофановые пакеты: в них лежали денежные суммы, завернутые в газеты, полотенца или личные вещи. Установлено, что курьер успела посетить 3 адреса, где забрала от 45 до 120 тысяч рублей. За свои действия девушка получала денежное вознаграждение от 5 тысяч рублей и выше, в зависимости от сумм, которые передавали потерпевшие.

Подозреваемая свою вину полностью признала и оказывала содействие в расследовании уголовных дел: она также сообщила о нескольких аналогичных эпизодах преступной деятельности в составе организованной преступной группы с неустановленным лицом на территории других регионов страны.

Уголовное дело направили в суд. С учетом всех обстоятельств, роли девушки в совершенных преступлениях, возмещения ущерба потерпевшим в полном объеме, ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.