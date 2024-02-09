Происшествия

Поиски пропавшей девочки продолжаются в Порховском районе

Следственные органы СУ СК России по Псковской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Ориентировка: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

По предварительным данным, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

В настоящее время следователи, сотрудники полиции и спасатели продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки. На территории деревни Полоное и реки Полонка продолжаются поисковые мероприятия, дно реки обследуют водолазы ГУ МЧС России по Псковской области, Следственного комитета Российской Федерации, а также водолазы Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». По делу устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией. Следователи отрабатывают все возможные версии исчезновения малолетней, в том числе криминального характера.

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Тех, кто располагает сведениями, которые помогут найти девочку, просят позвонить на короткие номера 123 или 112, а также дежурные номера следственного управления 8(911)362-27-78, 8(911)360-10-92, 8(81134)2-32-89.