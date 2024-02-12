Происшествия

Жилой дом и баня сгорели в садоводстве «Восток» в Псковском районе

Жилой дом и баня сгорели в садовом некоммерческом товариществе «Восток» в Псковском районе 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 16:05. Сгорели жилой дом и баня, также огонь повредил кровлю в хозяйственной постройке. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в бане.

В этот же день в 14:10 произошел пожар на улице Пограничной в Гдове, сгорела кровля в гараже. Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В 23:15 стало известно о возгорании на улице Пархоменко в Великих Луках. Огонь повредил потолок в бане. Возгорание, предположительно, произошло из-за короткого замыкания в электросветильнике. А в ночь на 10 февраля в 4:04 в МЧС сообщили о пожаре на улице Ботанической в Великих Луках. Сгорела баня. Предположительная причина – также короткое замыкание в электросветильнике.