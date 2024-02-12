Происшествия

«Закладчица» из Пскова отправится в тюрьму на пять лет

Жительницу города Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере (пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что женщина сбыла засекреченному лицу – закупщику, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», за определенную плату наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 0,79 грамма.

Псковичка созналась в содеянном, раскаялась и пояснила, что действительно продала знакомому наркотик. Ранее судима не была, явилась с явкой с повинной, свои признательные показания подтвердила и детализировала в ходе проверки показаний на месте.

Свидетели по уголовному делу подтвердили, что подсудимая причастна к незаконному обороту наркотических средств и до исследуемых событий устроилась закладчицей наркотических средств.

Суд, учтя наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил ей наказание с применением положений статьи 64 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу осталась прежней до вступления приговора суда в законную силу. Приговор суда в законную силу еще не вступил.