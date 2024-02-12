Происшествия

Нетрезвого водителя Audi задержали в Великих Луках

Нерезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, установили в Великих Луках и ряде районов области в ходе профилактических мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках днем 10 февраля у дома по улице Дружбы дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый великолучанин 1978 года рождения.

А 9 февраля в Пустошке по улице Октябрьской на автомашине Renault ехал 59-летний местный житель, который тоже был «под градусом». Еще одного водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, инспекторы ДПС выявили 8 февраля на территории Красногородского района.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.