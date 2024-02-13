Происшествия

Любимую кошку псковской семьи скинули с пятого этажа

Любимую кошку псковской семьи скинули с пятого этажа дома на улице Чехова в Пскове. Животное сильно пострадало, псковичи ищут свидетелей инцидента. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Анисья Нестерова / «Инцидент Псков»

«12 февраля, предположительно, сосед скинул нашу кошку с пятого этажа. Просьба, если кто-нибудь видел этот инцидент, сообщите, пожалуйста. Кошка наткнулась на ветку и находится в тяжелом состоянии. Это любимица нашей семьи, в особенности маленького ребенка трех лет», - рассказала женщина.

Она уточнила, что инцидент произошел в первом подъезде дома №12. Свидетели могут обратиться по ссылке.