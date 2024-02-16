Происшествия

Фальшивые купюры изъяли в Пскове и Великих Луках

Две фальшивые пятитысячные купюры изъяли в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В финансовых учреждениях 9 и 12 февраля обнаружили две поддельные банкноты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Полицейские рекомендуют работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денежных знаков, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.