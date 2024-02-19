Происшествия

Вейп и наушники похитили у опочанина под угрозой топора

Разбой раскрыли в Опочке по горячим следам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 16 февраля в Опочке в квартире дома на улице Ленина двое мужчин под угрозой применения ножа и топора открыто похитили у местного жителя сотовый телефон, наушники и вейп. Причиненный ущерб превысил 22 тысячи рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Сотрудники МО МВД России «Опочецкий» незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемых. Ими оказались безработный, ранее судимый житель Опочки, мужчина 1978 года рождения, и безработный житель Опочецкого района, мужчина 1990 года рождения. Похищенное изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование, в ходе которого выясняются все обстоятельства произошедшего.