Происшествия

Опочанин выстрелил из пистолета в спящего гостя и оказался в суде

Жителя Опочецкого муниципального округа привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью знакомого (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что осенью 2014 года мужчина на кухне у себя дома обнаружил оставленные неизвестным 38 патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия, а на чердаке - карабин Mauser 98К образца 1898 года, калибра 7,92 мм (Германия), пригодные для стрельбы. Добровольно в компетентные органы мужчина их не сдал, а присвоил себе и продолжил хранить оружие в своем жилище.

Он же 20 июля 2022 года в период с 23.00 до 24.00 находился у себя дома со знакомым. Мужчины распивали спиртное, хозяин дома предложил знакомому проверить на нем (потерпевшем) боевые свойства имеющегося у него пистолета МР-79-9ТМ, потерпевший ответил отказом.

Когда знакомый уснул на диване в доме осужденного, мужчина подошел к нему и выстрелил в грудь спящего мужчины из пистолета. Потерпевший получил телесное повреждение в виде огнестрельного ранения, которое нанесло тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину и показал, что винтовку обнаружил на чердаке дома, где раньше жил его дед, винтовку хранил, потому что она принадлежала не ему. В своего знакомого он из пистолета не стрелял. Выстрел произвел в себя сам потерпевший. Однако виновность подсудимого подтвердилась собранными по делу доказательствами, отметили в пресс-службе судов.

По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, суд окончательно назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.