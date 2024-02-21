Происшествия

Мошенники выманили у жителей Псковской области более 700 тысяч рублей

В Псковской области вновь отмечены факты дистанционного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб достиг в совокупности около 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России.

По версии следствия, ряду жителей Пскова и Новоржевского района позвонили неизвестные лица. И путем разнообразных уловок завладели их денежными средствами на общую сумму около 700 тысяч рублей. В частности, звонившие ввели в заблуждение доверчивых людей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, они предложили искателям «быстрых денег» дополнительный заработок в Сети.

Не обошлось и без ставшего очень распространенным способа мошенничества, когда людей лишают сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

«Разного рода мошеннических проявлений в регионе за последнее время, к сожалению, меньше не становится. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях», - добавили в пресс-службе ведомства.