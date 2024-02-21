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Острович незаконно срубил 28 берез и осин и пытался откупиться от полиции

21.02.2024 19:09|ПсковКомментариев: 0

36-летний житель Островского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке деревьев и даче взятки сотруднику полиции (часть 3 статьи 260 УК РФ и часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в период с 1 по 20 ноября обвиняемый со знакомым, которого он не предупредил о преступных намерениях, незаконно спилил на землях лесного фонда в Островском районе 28 деревьев пород береза и осина. Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 800 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили, что мужчина незаконно рубил деревья, после чего он передал сотруднику полиции, который действовал в рамках оперативного эксперимента, взятку за освобождение его от уголовной ответственности и возврат изъятого имущества. Действия взяткодателя пресекли сотрудники полиции.

Представитель лесничества подал гражданский иск о возмещении причиненного незаконной рубкой материального ущерба, после чего следователи наложили арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 900 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
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