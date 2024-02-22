Происшествия

Мошенники похитили около 300 тысяч рублей у жителей Псковской области

Мошенники похитили около 300 тысяч рублей у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Некоторым жителям Пскова и Гдовского района позвонили незнакомцы. Они предложили предотвратить попытку несанкционированного оформления на них кредита, затем ввели собеседников в заблуждение и получили их деньги.

Других злоумышленники лишили денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, а также под предлогом оказания услуг интимного характера.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены уголовные дела.