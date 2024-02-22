Происшествия

Надворные постройки осмотрят в порховской деревне Полоное в поисках пропавшей девочки

Поиски 11-летней школьницы, которая пропала вечером 1 января в деревне Полоное Порховского района, продолжаются. 25 февраля в период с 10.00 в деревне будет проводиться осмотр нежилых надворных построек (сараи, гаражи, погребы, дровницы и т. д.). Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В связи с проведением указанных мероприятий местных жителей просят в период с 10.00 находиться возле принадлежащих им построек для предоставления возможности провести осмотр помещения.

Отмечается, что в случае невозможности установить хозяина постройки или его отказа в предоставлении возможности осмотреть помещение, следственными органами будет проводиться обыск помещения без участия его собственника.