Происшествия

Более 10 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Пскове

Пожар случился в пятиэтажном многоквартирном доме №20б на улице Льва Толстого в Пскове ночью 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 2:35. На втором этаже огонь повредил в комнате пол и стены. Были эвакуированы 13 человек, включая двух детей. Предполагается, что возгорание случилось из-за аварийного режима электропроводки внутри комнаты.

Кроме того, вечером 27 февраля горел жилой дом на улице Майской в Пскове. Огонь повредил стену и пол. Пострадала женщина 1952 года рождения, от госпитализации отказалась. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри комнаты.