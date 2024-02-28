Происшествия

Жилой дом горел в Острове

Жилой дом загорелся в Острове 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Космонавтов, 34 сообщили в 14:49. В результате случившегося повреждена обшивка стен на кухне жилого дома. Пожарным удалось спасти от огня хозяйственную постройку. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки на кухне.

В этот же день в 14:49 стало известно о возгорании бесхозного строения на улице Крепостной в Гдове. Огонь повредил пол, стену и потолок здания. Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.