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Обиделся и поджег: пенсионер-печник предстал перед судом за уничтожение дома в Гдовском районе

Гдовский районный суд наказал мужчину за поджог строящегося дома (часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, не получив оплату за строительство печного комплекса, решил поджечь строящийся дом, в котором им были выполнены оговоренные работы. Облив бензином строительный утеплитель, находящийся в доме, обвиняемый поджег его. Огонь распространился на деревянные стену и пол. Подсудимый тем временем вышел из дома, сел в автомобиль и уехал.

В результате его действий строящийся дом был полностью уничтожен. Помимо этого сгорел еще один жилой дом, расположенный рядом.

Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 4 087 480 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и пояснил, что при строительстве печи потерпевший постоянно высказывал в его адрес недовольства относительно качества работы. Продолжительное время потерпевший отказывался принять работу и оплатить ее. Вследствие накопившихся длительных негативных отношений с работодателем и обиды подсудимый разозлился и решил поджечь строящийся дом, рассказали в пресс-службе.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств (явки с повинной, пенсионного возраста и наличия заболеваний), а также отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Исковые требования потерпевшего в качестве возмещения имущественного ущерба в размере 4 087 480 рублей удовлетворены в полном объеме, также взыскана компенсация морального вреда 200 000 рублей.

Расследованием уголовного дела занималось следственное отделение ОМВД России по Гдовскому району.