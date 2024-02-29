Происшествия

Экс-руководителя невельского предприятия будут судить за совершение 29 преступлений

Бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия Невельского района привлекают к уголовной ответственности за совершение 29 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 315 УК РФ, то есть за злостное неисполнение, а равно воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решения суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что обвиняемый, являясь руководителем муниципального унитарного предприятия, в период с 2019 по 2020 год, зная о вступлении в законную силу 29 решений Арбитражного суда Псковской области о взыскании с предприятия свыше 91,5 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций, будучи неоднократно в письменном виде предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, умышленно не исполнял решения суда. При этом у предприятия была финансовая возможность их исполнить.

Кроме того, с целью воспрепятствования исполнению решений суда в указанный период времени мужчина инициировал неоднократное перечисление денежных средств по оплате услуг и сырья в нарушение установленной законом очередности, минуя расчетные счета предприятия.

Уголовное дело направили в Невельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 315 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.