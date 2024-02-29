Происшествия

Около 2 млн рублей перевели жители Псковской области на счета мошенников

Несколько жителей Псковской области стали жертвами дистанционного мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Новоржева, Псковского и Себежского районов звонили неизвестные. И путем разнообразных ухищрений завладели их денежными средствами. В частности, некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Другим они предложили дополнительный заработок на интернет-платформах.

В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе ведомства добавили, что складывающаяся ситуация с разного рода мошенническими проявлениями по-прежнему вызывает серьезное беспокойство. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся использовать доверчивых людей в своих корыстных целях.