Происшествия

Псковичи передали мошенникам более полутора миллионов рублей

Факты дистанционного мошенничества вновь отметили на территории Псковской области. Причиненный потерпевшим ущерб составил в общей сложности более полутора миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Пустошки позвонили неизвестные лица и путем разнообразных ухищрений завладели денежными средствами горожан. В частности, некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах, в том числе лодочного мотора. Кроме того, они предложили искателям «быстрых денег» дополнительный заработок в Сети. А одного из пенсионеров мошенники лишили крупной денежной суммы под предлогом освобождения его родственницы от уголовной ответственности за совершение мнимого ДТП.

В итоге, потерпевшие не досчитались в общей сложности более полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.