Происшествия

Великолучанка пострадала, защищая дочь от нападения собаки

Женщина отбилась от собаки, защищая дочь, в деревне Кулёво Великолукского района. Об этом сообщается в группе «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» / «ВКонтакте»

По словам автора снимка, собака напала на женщину в частном секторе на улице Продольной.

«По этому адресу некоторые хозяева своих собак не контролируют, в результате чего они перепрыгивают через забор и кусают людей, проходящих по дороге. Очень страшно за детей, идущих в школы, - отметил автор снимка. - Это одно из фото последствий, когда мать отбивалась от собаки, чтобы она не перекинулась на находившуюся рядом дочь!»

Отмечается, что по данному факту написали заявление в полицию.