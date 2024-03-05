Происшествия

Великолучанина осудили за ранение сестры из-за спора о разделе квартиры родителей

Жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью сестры с применением ножа (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 28 октября житель города Великие Луки распивал спиртные напитки со своей сестрой и её сожителем. Между ними произошла ссора по поводу раздела квартиры, которая досталась от родителей. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил сестру ножом по телу.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.