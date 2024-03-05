Происшествия

Около двух миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Мошенники обманным путем завладели денежными средствами ряда жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, неизвестные лица, представлявшиеся менеджерами по инвестициям, правоохранителями, сотовыми операторами, позвонили нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района. И под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на собеседников кредитов, замены сим-карт, а также предоставления возможности получения дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями граждан. А некоторые не досчитались денег при осуществлении операций купли - продажи товаров на интернет-сайтах.

В общей сложности злоумышленники прибрали к рукам около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Причем большинство из них оказались пенсионерами. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.