Происшествия

Застрявшую на высоком дереве кошку в Великих Луках спасали три дня

Сотрудники МЧС спасли кошку, которая почти трое суток просидела на высоком дереве на улице Дружбы в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Центр милосердия для животных города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Центр милосердия для животных города Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Огромное спасибо пожарной части №5 от жильцов дома №19 на улице Дружбы за то, что откликнулись и оказали помощь в снятии кошки с дерева. Кошка сидела на самой верхушке уже третьи сутки, своими силами нам не удалось её снять. Куда не обращались, везде получали отказ», - рассказали в организации.

Сейчас кошка находится в приюте для животных. «Надеемся, что найдутся хозяева, так как кошка по виду домашняя, чистая», - добавили в центре милосердия.

Ранее сообщалось, что кошку сняли с высокого дерева на Рижском проспекте в Пскове.