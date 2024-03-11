Происшествия

Двое мужчин заключены под стражу за избиение человека до смерти в Пустошке

Опочецкий районный суд заключил под стражу двух мужчин за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 4 марта в одном из домов в городе Пустошка обвиняемые мужчины нанесли множественные удары кулаками в область головы потерпевшему, в результате которых он скончался на месте происшествия.

Суд заключил мужчин под стражу на 1 месяц 29 дней.