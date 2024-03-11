Происшествия

Два человека погибли при пожарах в Псковской области на праздничных выходных

Два человека погибли при пожарах в Псковской области 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В 3:38 в МЧС сообщили о пожаре в деревне Барбаши Псковского района. Жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Обнаружен погибшим мужчина 1988 года рождения.

Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

А в 23:54 стало известно о возгорании в деревне Сосновка Опочецкого муниципального округа. В трехквартирном жилом доме сгорела кровля. Одна из квартир выгорела изнутри, другая повреждена огнем. Обнаружена погибшей женщина 1973 года рождения, также при пожаре пострадал мужчина 1961 года рождения.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.