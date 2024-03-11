Происшествия

Женщина пострадала при пожаре на улице Нововойсковой в Пскове

Женщина пострадала при пожаре в Пскове 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В МЧС о пожаре на улице Нововойсковой, 88 сообщили в 12:02. Сгорел жилой дом. Пострадала женщина 1981 года рождения.

Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

В этот же день в 5:26 стало известно о возгорании в деревне Бичи Пыталовского муниципального округа, выгорел садовый дом, сгорела кровля. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри садового дома. При пожаре удалось спасти три хозяйственные постройки.

А в 15:40 в ведомство сообщили о пожаре в деревне Дубня Порховского района. Сгорели хозяйственная постройка и дощатая веранда. От распространения огня спасли жилой дом и две хозяйственные постройки. Причина возгорания устанавливается.