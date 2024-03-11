Происшествия

Работники Дновской дистанции пути наказаны за ненадлежащее содержание железной дороги

Работники Дновской дистанции пути – филиала ОАО «РЖД» не обеспечили надлежащее содержание железнодорожного пути, сооружений и других устройств хозяйства пути в технически исправном состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В целях организации работы дистанции на требуемом уровне начальнику Дновской дистанции пути направили представление.

В отношении ответственных лиц Дновской дистанции пути Псковский транспортный прокурор вынес постановления о возбуждении дел

об административном правонарушении за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных переездах (часть 6 статьи 11.1 КоАП РФ).

В результате вмешательства прокуратуры виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.