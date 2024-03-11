Происшествия

Спортплощадку на набережной в Пскове разрисовали нацистскими символами

Спортивную площадку на набережной реки Великой в Пскове разрисовали нацистскими символами. Также вандалы испортили часть инвентаря. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В эти выходные наш прекрасный город, набережную реки Великой и спортивную площадку осквернили и поломали инвентарь. Был на ней в четверг днём, этого вандализма не было. Большая просьба, кто отвечает за спортивную площадку города, разобраться в случившимся и починить гирьку, пока её не разбросали», - написал автор снимков.

Ранее сообщалось, что фашистскую свастику на стене дома №8 на улице Леона Поземского в Пскове (рядом с историческим факультетом ПсковГУ) закрасили спустя 10 лет.

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Напомним, согласно закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статье 20.3 КоАП РФ, за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность.