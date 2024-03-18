Происшествия

Ревнивого псковича будут судить за сломанные другу детства ребра

Пскович предстанет перед судом за избиение друга из-за ревности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В октябре 2023 года обвиняемый находился дома, где распивал алкогольные напитки в компании сожительницы и друга детства. Спустя некоторое время мужчина приревновал друга к своей сожительнице и начал вести себя агрессивно. Чтобы избежать конфликта, друг детства решил уйти, а женщина пошла его провожать на улицу. Подозреваемый направился следом за ними. В момент, когда они стояли у калитки, мужчина взял кирпич и бросил его в голову друга. От удара тот упал, и обвиняемый начал избивать его руками и ногами.

Сожительница злоумышленника позвонила в полицию, а также вызвала скорую медицинскую помощь.

Своими действиями обвиняемый причинил своему потерпевшему телесные повреждения в виде закрытых переломов 3, 4 ,5, 6, 7 ребер слева, раны и ссадины в области лица. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.