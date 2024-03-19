Происшествия

Кражу телефонов и телевизора из пункта скупки гаджетов раскрыли в Пскове

Кражу имущества на общую сумму 100 тысяч рублей раскрыли в Пскове по горячим следам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 18 марта в помещении скупки гаджетов на улице Вокзальной разбили стекло входной двери. Попав в помещение, злоумышленник похитил четыре сотовых телефона, три планшетных компьютера и телевизор. Причиненный индивидуальному предпринимателю ущерб, по предварительным данным, составил 100 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Полиция вскоре задержала подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1988 года рождения. В ходе обыска похищенное обнаружили и изъяли. Проводится расследование.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.