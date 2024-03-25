Происшествия

Около 1,5 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

Около 1,5 миллионов рублей потеряли в совокупности несколько жителей Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского и Пушкиногорского районов после общения со злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, звонившие незнакомцы, в частности, под предлогами предоставления возможности получения собеседникам хорошего заработка в Интернете, а также при осуществлении пользователями операций купли-продажи товаров ввели граждан в заблуждение и завладели их денежными средствами.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Среди них оказались и пенсионеры. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.