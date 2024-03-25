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Пскович получил условный срок за избиение незнакомца

26.03.2024 12:28|ПсковКомментариев: 0

Суд наказал псковича за избиение незнакомца (часть 1 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Утром 28 августа 2023 года подсудимый поссорился с незнакомым ему мужчиной. В результате конфликта подсудимый нанес незнакомцу не менее двух ударов кулаком и один удар ногой в область лица. Из-за ударов потерпевший упал на тротуарную плитку. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Теги: #суд #избиение
Источник: Псковская Лента Новостей
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