Происшествия

Пскович получил условный срок за избиение незнакомца

Суд наказал псковича за избиение незнакомца (часть 1 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Утром 28 августа 2023 года подсудимый поссорился с незнакомым ему мужчиной. В результате конфликта подсудимый нанес незнакомцу не менее двух ударов кулаком и один удар ногой в область лица. Из-за ударов потерпевший упал на тротуарную плитку. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года.