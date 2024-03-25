Происшествия

Школьник в бордовой куртке и белых кроссовках пропал в Пскове

15-летний Богдан Нестеров пропал в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», 25 марта подросток вышел из дома и не вернулся.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза.

Подросток был одет в куртку-бомбер бордового цвета, белую толстовку с капюшоном, серые штаны и белые кроссовки. С собой у него была маленькая черная сума через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.