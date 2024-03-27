Происшествия

Псковский таксист изрешетил ножом бедра пассажира

24-летний молодой человек в Пскове предстанет перед судом за поножовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: freepik

Обвиняемый работал водителем такси. В ходе конфликта с пассажиром он вышел из автомобиля, достал из кармана нож и нанес пять ударов в область бедер потерпевшего. Пассажир получил ножевые раны, повлекшие легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.