Происшествия

Гость печерянина получил удары ножом в шею и сумел сбежать

48-летний мужчина предстанет перед судом в Печорском районе по обвинению в покушении на убийство знакомого (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 24 января обвиняемый находился в квартире по месту проживания в городе Печоры, когда к нему в гости пришел его 36-летний знакомый. В ходе общения и совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры взял нож и ударил им знакомого в шею несколько раз, после чего гость сумел убежать из квартиры напавшего. Вызванная им бригада скорой помощи доставила мужчину в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По ходатайству следствия суд обвиняемому избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.