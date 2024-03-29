Происшествия

Нарушения миграционного законодательства выявлены в Невельском районе

Нарушения миграционного законодательства выявлены в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Невеле в марте текущего года не работающая горожанка 1986 года рождения осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь без фактического его пребывания по месту регистрации.

А в октябре минувшего года в одной из деревень на территории Невельского района безработный местный житель 1966 года рождения осуществил фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации. И тоже без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.