Происшествия

Псковичи перевели на «безопасные счета» мошенников более миллиона рублей

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Псковской области лишились в общей сложности более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в марте ряду жителей Пскова, Великих Лук и Новосокольников звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы. Они сообщили собеседникам, что некие махинаторы будто бы собираются оформить на них кредит и списать деньги со счета. Для решения этой «проблемы» звонившие настоятельно рекомендовали горожанам срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняют в ходе следствия.

Кроме того, 26 и 27 марта в Пскове и Великих Луках вновь отмечены факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей.