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Происшествия

Собаки породы хаски и свиньи голодают под Псковом

01.04.2024 18:42|ПсковКомментариев: 0

Стая вьетнамских свиней и семь собак породы хаски голодают на частном участке недалеко от деревни Тямша Псковского района. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г.Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г.Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Нужна помощь тех служб, которые уполномочены разбираться в подобных ситуациях! Нужна помощь и от соседей, которые могут подробнее рассказать ещё об одном адском месте, в котором голодают собаки, содержатся в ужасных условиях и собаки, и сельскохозяйственные животные», - сообщается в группе.

Часть собак закрыты в доме, часть в дворовых постройках.

«"Кошмар, катастрофа, бедствие". В опасности не только животные, но и люди. Если в этом месте вспыхнет какая-нибудь чума- это будет закономерно. Воды, еды нет и в помине. Дом "убит" собаками, хозяйка (со слов соседей) сама вынуждена ночевать в машине. Полная антисанитария. Голод такой, что вырвавшиеся из заточения собаки, на глазах у соседей разорвали несчастную хрюшу и съели», - пишет автор поста.

В группе отмечается, что заявление от соседей написано. Полиция вызывалась, но ситуация не изменилась.

Свой ответ по поводу сложившейся ситуации дал временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов в комментариях к данному посту в группе зоозащиты. 

«По данному вопросу запланирован выезд государственной ветеринарной службы района с представителями сельского поселения Тямшанская волость, для разбирательства о выяснении собственника земельного участка, помещений и животных», - написал он.

Теги: #зоозащита
Источник: Псковская Лента Новостей
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