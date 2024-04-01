Происшествия

Карьер и несанкционированные свалки выявлены в Псковской области

Карьер и несанкционированные свалки отходов производства и потребления выявлены управлением Россельхознадзора на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В марте текущего года государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Новосокольническом районе Псковской области.

По результатам контрольного мероприятия инспектор ведомства установил, что на земельном участке расположен карьер по добыче песчано-гравийного материала общей площадью 2,3 гектара и глубиной до 5-6 метров. Имеются следы автомобильной и строительной техники, верхний плодородный слой почвы отсутствует.

Также на участке выявлен заросший карьер и свалки отходов производства и потребления (строительный мусор и твёрдые бытовые отходы) на общей площади 1,57 гектара. Остальная площадь сельхозугодий заросла многолетней сорной (пыреем ползучим, полынью обыкновенной, бодяком полевым, лопухом) и древесно-кустарниковой растительностью хвойных и лиственных пород.

Признаки проведения обязательных мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения не установлены.

Управление Россельхознадзора объявило правообладателю земельного участка предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложило провести мероприятия по ликвидации допущенных нарушений.

