Происшествия

Перехваченные в Псковской области иконы, начиненные взрывчаткой, везли в Москву

Начиненные взрывчаткой иконы, перехваченные в Псковской области, везли в Москву, где их должны были выгрузить, следует из видео ФСБ.

Видео: Telegram-канал Zvezdanews

ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области на границе с Латвией, пишет РИА Новости.

«Я выдвинулся на территорию России в город Москву, где должна была быть выгрузка», - сказал на видео задержанный.

По данным ФСБ, опасный груз везли по маршруту Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия.