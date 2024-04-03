Происшествия

Дновский осужденный срезал с ноги электронный браслет и отказался возмещать ущерб

Дновского осужденного наказали за порчу стационарного контрольного устройства, электронного браслета и ремня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

10 октября 2023 года мужчина был осужден Дновским районным судом к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и с ограничением свободы на срок 3 месяца 26 дней. А уже в декабре к нему применили контролирующие устройства: стационарное контрольное устройство, электронный браслет и ремень.

Но мужчина скрылся с места своего проживания, его объявили в розыск. Впоследствии его отыскали, и в ходе опроса он дал пояснения, что срезал ремень с электронного браслета и оставил его в квартире своей знакомой, а СКУ вынес на улицу и выкинул в мусорный бак, расположенный рядом с домом в Дно.

По состоянию на 22 февраля стоимость СКУ составила 88 855 рублей, стоимость ремня - 637 рублей. Добровольно возместить указанный материальный ущерб мужчина не пожелал.

Суд взыскал с мужчины материальный ущерб в размере 89 492 рубля, а также государственную пошлину в размере 2885 рублей, от которой истец был освобожден в силу закона.