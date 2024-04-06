Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке в центре Пскова

Один человек пострадал при пожаре в квартире многоэтажного дома №29 на Октябрьском проспекте в Пскове 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании поступила в 5:50, его оперативно локализовали в 6:03. Пожар полностью ликвидировали в 6:35. Эвакуировано 5 человек, из них 1 ребёнок.

Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора. В тушении пожара принимали участие 12 специалистов и 4 единицы техники.