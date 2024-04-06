Происшествия

Псковича заключили под стражу за многомиллионное хищение у поставщика Минобороны

38-летнего Антона Бойчака из Пскова, которому вменяют обман компании, поставляющей военнослужащим амуницию, заключили под стражу.

Необходимость изолировать фигуранта в СИЗО следователь объяснил в том числе тем, что Бойчак может скрыться — у него есть действующий загранпаспорт, но нет постоянного места жительства и устойчивых связей в Петербурге. Кроме того, имеется непогашенная судимость за контрабанду партии табака в Германию, пишет «Фонтанка».

Мужчину задержали 3 апреля. В прошлом бизнесмен, его псковская фирма, по данным СПАРК, прекратила существование. Следователь подчеркнул, что фигурант не пытался устроиться на официальную работу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Бойчак вклинился в цепочку исполнителей контракта, заключённого с Минобороны в конце 2022 года на поставку 200 тысяч тактических перчаток в воинскую часть и похитил 25 млн рублей у петербургской компании.

«Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввёл в заблуждение руководство одной из компаний и получил от неё аванс по контракту, — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — При этом взятые на себя обязательства по поставке товара предприниматель не исполнил, выведя указанные денежные средства через подконтрольные ему организации».

Своё отношение к предъявленному обвинению Бойчак высказывать не стал, но со строгостью следствия не согласился и попросил у суда запрет определённых действий. Его отправили под стражу до 15 мая.

Отметим, ранее человек с таким именем и фамилией работал в Псковской таможне.