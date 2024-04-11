Происшествия

Уголовная ответственность грозит сотрудникам администрации Новосокольнического района за превышение полномочий

Уголовное дело возбудили по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Новосокольнического района при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома (пункт «е» части 3 статьи 285 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в рамках реализации четвертого этапа областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» между администрацией Новосокольнического района и индивидуальным предпринимателем были заключены муниципальные контракты на приобретение 37 квартир для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, общей стоимостью свыше 67,9 млн рублей.

При этом при введении в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, заключении и исполнении муниципальных контрактов на покупку 37 квартир, при приемке их в собственность муниципального образования, должностные лица органа местного самоуправления существенно превысили свои служебные полномочия.

Несмотря на несоответствие приобретенных квартир характеристикам поставляемых жилых помещений, требованиям технических регламентов, проектной документации администрацией Новосокольнического района подписаны соответствующие акты приема-передачи с полной оплатой стоимости квартир, отметили в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.